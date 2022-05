Quan Pep Guardiola enfonsava l’èpica madridista amb una superioritat incontestable. En un partit que el Manchester City pensava que estava sentenciat amb el gol de Mahrez, el Reial Madrid dels impossibles va protagonitzar una nova remuntada per a la història, amb un doblet en un minut del temps afegit de Rodrygo i el gol de penal de Karim Benzema a la pròrroga, per accedir a la final de París després de l’última nit màgica d’una Lliga de Campions inoblidable per al Santiago Bernabéu.

No és només èpica. És cor, és fe en les seves possibilitats fins al darrer sospir. És futbol. És l’herència d’un gen únic, un ADN especial que es transmet de generació en generació. Sense Casemiro, Kroos ni Modric ja al camp. Amb un grapat de joves sense por i als quals no els pesa l’escut, el Reial Madrid va imposar la seva història quan ho tenia tot perdut. L’únic equip del món capaç de repetir remuntada en cada eliminatòria fins a la final. Realitzant un nou gir de rosca amb dos gols en el temps afegit quan semblava sentenciat. L’equip d’Ancelotti va patir molt al primer temps. Asfixiat per la pressió ordenada del City. Amb quatre migcampistes, però sense control del joc. Atrapats en una teranyina que va provocar les contínues pèrdues dels defenses en la creació. Només la velocitat, associada a la qualitat en el regat, de Vinícius li donava alguna sortida. A la represa el Madrid va entendre que havia de fer alguna cosa per classificar-se i als 15 segons Vinícius va fallar un gol a porta buïda, mentre Modric també va desaprofitar una clara ocasió. Quan millor estava l’equip local, el City semblava sentenciar l’eliminatòria amb un gol de Mahrez després d’una gran passada de Bernardo Silva. En els següents minuts els britànics van tenir l’eliminatòria a les mans, amb els locals enfonsats, però no van mostrar encert de cara a porta, i quan el van tenir va aparèixer Courtois. En els minuts finals, el terreny preferit del Reial Madrid, va aparèixer Rodrygo per fer dos gols en un minut per arribar a la pròrroga. En el temps extra, un gol de penal de Benzema va tornar a fer possible el miracle.