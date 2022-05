El Lenovo Tenerife és el nou campió de la Champions League de bàsquet. El conjunt canari va acabar amb el somni europeu del Bàsquet Manresa i es va imposar a la final per 87-98. Els 4.000 aficionats de l’equip del Bages desplaçats a Bilbao van ovacionar, entre llàgrimes, el seu equip al final del partit.

El conjunt de Txus Vidorreta, que partia com a favorit, va trencar el partit en el tercer quart. L’equip canari va anar-se’n en el marcador gràcies a un demolidor parcial de 17 a 33, fonamentat des de més enllà del 6’75. Fins a set triples, dels onze intents que va intentar, va encistellar el Tenerife en el tercer període. El Manresa mirava amb impotència com el partit, i el que hagués estat el primer títol del club, s’escapaven. Els bagencs van intentar retallar diferències en el marcador, però l’equip de Pedro Martínez no va poder trencar mai la barrera dels 10 punts. Amb més cor que cap, Moneke (22 punts) i companyia van intentar capgirar el marcador, però el Tenerife es va mostrar intractable i fiable. Amb una rotació profunda i l’aparició de diferents jugadors de la plantilla, els insulars van derrotar al Manresa. Els números parlen per si sols, fins a cinc jugadors del Tenerife en dobles dígits d’anotació: Huertas (13 punts), Salin (18), Wiltjer (17), Doornekamp (11) i Shermadini (14). A més, els canaris van estar molt fins, 13 de 24 des del triple i 27/37 en tirs de dos.

Al final del partit, Moneke, MVP de la competició, no va poder contenir les llàgrimes, sabedor que el Manresa havia perdut una gran oportunitat. De fet, els vermells van arribar el descans un punt per sobre (50-49). Tot perdre, el Manresa va sortir ovacionat del pavelló.