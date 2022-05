Cesc Fábregas finalitza la seva etapa al Mònaco després d’una de les temporades més irregulars de la seva carrera esportiva, en el qual les lesions no li han permès disfrutar del futbol.

«És el pitjor any de la meva vida, perquè quan no soc feliç en el futbol, no soc feliç en la meva vida», va assegurar el jugador en una entrevista a ‘So Foot’. El futbolista del Mònaco reconeix com ha sigut de difícil aquesta temporada a nivell emocional: «He patit molt aquest any, i ha sigut dur mentalment. Només has de ser fort. Però de vegades les coses passen per una raó», va afegir.

I Fàbregas té clar que no continuarà a l’equip la temporada vinent. «Es va acabar definitivament entre el Mònaco i jo. El meu contracte expira el pròxim mes de juny i estic buscant un nou començament. El meu cap necessita un nou començament en un altre lloc», va admetre.

No es retirarà encara

El futbolista del Mònaco ha rebut ofertes per començar una nova etapa com a entrenador i retirar-se. Però Fàbregas no vol acomiadar-se dels terrenys de joc després d’una temporada per oblidar: «Aquest any ha sigut tan dolent que no puc acabar amb això. No després de construir aquesta carrera. Vull continuar jugant. Estic agraït per la carrera que he tingut, però no sento que hagi acabat. Només vull disfrutar del meu futbol i continua sent competitiu a cert nivell», va afirmar.

Encara desconeix el seu pròxim equip, i de moment no s’ha plantejat en quina lliga competir. «Només vull disfrutar. Després d’aquest any només vull jugar i disfrutar del futbol. El lloc no importa realment, es tracta més aviat del meu cap», va explicar. «Quan estic en forma em sento molt bé, quan m’entreno amb els meus companys no sento res diferent quant a la passió pel joc. Es tracta de trobar el projecte adequat i fer-ho. Buscaré un nou projecte i veuré on em porta el futur», va concloure el futbolista.