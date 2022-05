Joan Bayona, que ha estat en actiu fins aquesta temporada al Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols amb 42 anys, retorna al Palamós CF com a entrenador de la primera plantilla en substitució de Mario Fernández. A Palamós, l’exporter, hi ha passat la major part de la seva trajectòria. Al degà, Bayona hi va jugar de porter quan era juvenil, la temporada 96-97, i posteriorment va ocupar els tres pals de la porteria un munt d’anys, a més, va ser capità i entrenador de porters del club palamosí, el club dels seus amors i de la seva vida. Bayona també va tenir temps d’afronar na aventura amb l’Inter Escaldes d’Andorra.