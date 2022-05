L’italià Enea «La Bèstia» Bastianini, des de l’equip privat Gresini i al manillar d’una Ducati Desmosedici de la temporada passada, va tornar a l’atac una vegada més, per tercera vegada aquesta temporada, i després de desesperar als seus rivals va guanyar amb claredat el Gran Premi de França de MotoGP en el circuit de Le Mans, on també es van coronar en les seves categories Augusto Fernández (Kalex) i Jaume Masiá (KTM). El rosinc Maverick Viñales va aconseguir anar remuntant posicions i va acabar en desena posició.

Bastianini va desesperar a tots els seus rivals, en particular al seu compatriota Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), per a assolir la seva tercera victòria de la temporada i acabar en el més alt del podi al costat de l’australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22) i l’espanyol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP). Bastianini va forçar la caiguda de Bagnaia després de superar-ho en el vint-i-unè gir i encara que aquest va intentar recuperar la posició, va tornar a ser superat pel seu rival, i en l’enllaçada entre els giravolts tretze i catorze, les que donen accés en la recta de meta, va anar per terra sense possibilitat de continuar.

Miller va sorprendre el seu company d’equip i autor de la «pole position», «Pecco» Bagnaia, en sortir com un autèntic míssil i posar ja alguns metres d’avantatge sobre els seus rivals a final de recta, mentre que els espanyols Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) i Alex Rins (Suzuki GSX RR) les hi tenien teses i Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) superava al líder del campionat, el francès Fabio Quartararo, que corria a casa.

Amb vuit voltes del final, la mateixa es va convertir en un duel por la victòria entre el duo format por «Pecco» Bagnaia i Enea Bastianini, que tenien ja a més de dos segons a un Jack Miller al qual havien aconseguit tant Aleix Espargaró com Fabio Quartararo, però en el vint-i-unè gir va arribar la caiguda de Bagnaia i «La Bestia» es va quedar sol camí de la seva tercera victòria de la temporada.

En Moto 2, el gironí Albert Arenas va marxar amb un molt mal regust de boca. Quan lluitava amb Alonso López pel tercer lloc a la volta set, Arenas va anar per terra i va perdre qualsevol opció de pujar al podi per primer cop aquesta temporada. El pilot de GasGas va finalitzar dinovè, però va lamentar en la seva arribada al «box» amb un estrident crit la caiguda. Tenia prou ritme per acabar entre els cinc primers. Al final, la victòria va ser per Augusto Fernández, seguit de Canet i Chantra. Vietti va ser vuitè, però manté el lideratge al mundial. A la categoria petita, el triomf va ser per Masià, acompanyat al podi pel japonès Sasaki i l’espanyol Guevara. Tot i això, Sergio García segueix líder del mundial.