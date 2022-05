El Bàsquet Girona aposta per premiar la fidelitat dels seus abonats, després de confirmar divendres passat el factor pista a favor en la primera eliminatòria de quarts de play-off. Els abonats del club gironí tindran l'accés gratuït a la seva localitat durant la fase d'ascens en la qual els dos primers partits es disputaran a Fontajau els dies 26 i 28 de maig. El rival se sabrà aquest divendres quan es doni per finalitzada la lliga regular de LEB Or.

El club informa que els abonats tindran un període limitat per reservar la seva localitat i que un cop superat el seient quedarà alliberat. Pròximament es donaran més detalls, però el procés de reserva s'haurà de fer a través de l'aplicació del Bàsquet Girona. 🪧 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝝝𝗡𝝠𝗠𝗘𝗡𝗧 dels quarts de final de #Playoff



1⃣r partit | Dijous 26 de maig (20:30h)

2⃣n partit | Dissabte 28 de maig (19:00h)



📌 Per premiar la seva fidelitat, els abonats/des tindran l’accés gratuït en la seva localitat durant l'eliminatòria#VolemPetarho 💥 pic.twitter.com/IV5F3uuaFu — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 16 de mayo de 2022