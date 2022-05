El Pavelló de la UES ha viscut partits màgics a Plata durant tres temporades espectaculars a la segona categoria de l’handbol estatal. Amb el descens ja consumat calen trobar al·licients perquè els últims partits no siguin del tot intranscendents. Un podria ser brindar un últim triomf al públic sarrianenc, però caldrà esperar a l’última jornada, per aconseguir aquesta última victòria a Plata a casa. I és que ahir, el Sarrià no va fer una bona primera meitat i va perdre davant un Zamora (28-31) que encara no ha segellat la permanència.

Nou gols de diferència al descans (13-22) eren una llosa massa pesada pels gironins. Per molt malament que vagin les coses, l’esperit de lluita dels taurons blaus sempre és present i en la segona meitat l’equip va treure l’orgull. No prou per remuntar, però si per maquillar el marcador en uns dignes últims 30 minuts i posar-se a tres gols (28-31) sense arribar a creure en una possible remuntada perquè quedava massa poc temps.