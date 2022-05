Biniam Girmay va passar el dimarts de la glòria a una sala d'urgències d'un hospital per un absurd accident en el podi que s'hauria pogut evitar. El ciclista eritreu es va convertir en el primer corredor de raça negra a guanyar una etapa en una carrera ciclista de tres setmanes després d'adjudicar-se la desena etapa del Giro després d'un emocionant i vibrant esprint amb Mathieu van der Poel, qui el va felicitar en la mateixa meta amb un gest des de la seva bicicleta.

Com tots els vencedors d'etapa, Girmay va destapar l'ampolla de Prosseco, de la marca que patrocina el Giro, amb la mala fortuna que el tap de suro va sortir disparat i va impactar en el seu ull esquerre. El conjunt de l'Intermarché va esperar a la sortida de l'11a etapa per a determinar si la seva jove estrella continuava en carrera, ja que aquesta mateixa setmana podia gaudir d'almenys dues altres oportunitats per a guanyar una altra etapa de la prova.

No obstant això, la inflamació a l'ull esquerre li impedia veure amb normalitat i, evidentment, per raons de seguretat, era impossible que sortís amb un pegat, ja que era un perill tant per a ell com per a la resta de corredors. Ara, Girmay haurà de replantejar-se la temporada, ja que la intenció era que amb 22 anys centrés l'any 2022 amb la disputa del Giro.

🚴​🇮🇹​ | Oei, het ging al een paar keer bijna mis en nu krijgt Girmay een kurk in zijn oog bij het openen van de champagne. Hij heeft er echt veel last van! 🍾🇪🇷 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/HxFM2JkfIx — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 17 de mayo de 2022

No és la primera vegada que passa un incident d'aquest tipus en el podi del Giro. Ja li va passar, per exemple, a Van der Poel després d'imposar-se en l'etapa inaugural de la carrera. Els corredors no poden obrir l'ampolla pel pes si aquesta no està al terra i, per la calor, el tap surt abans que els corredors es puguin apartar. Van der Poel va evitar per escassos mil·límetres l'impacte a l'ull, però Girmay no va tenir tanta sort. Tot s'arreglaria si s'obrís l'ampolla de Prosseco, el més famós dels vins escumosos italians, abans de lliurar-la als corredors i aquests només haguessin de remoure el vi perquè sortís disparat i donar així més color a la seva victòria.