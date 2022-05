El Leyma Corunya serà, finalment, el rival del Bàsquet Girona en els quarts de final del play-off per l'ascens. En la darrera jornada de la lliga regular, els de Jordi Sargatal s'han imposat sense problemes a la pista de l'Alacant, en un partit sense tensió, i han esperat el desenllaç de la resta de la jornada per conèixer el rival. Els gallecs, que han perdut a Almansa aquesta nit, ja saben com les gasta el Girona amb Marc Gasol, que es va imposar a La Corunya per 72-96. El primer partit serà dijous vinent (20:30) a Fontajau i el segon, dissabte (19:00) també a terres gironines. Amb el triomf, l'equip s'ha garantit la quarta plaça i d'aquesta manera, evitarien l'Estudiantes, el gran favorit, en cas d'accedir a les semifinals.