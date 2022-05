Dilluns farà un any que l’Olot va patir un doble descens. De veure’s jugant a la ja antiga Segona Divisó B, la tercera màxima categoria del futbol nacional, va passar a jugar, aquesta temporada, a Tercera RFEF, la cinquena categoria del futbol nacional. Tot això, a més, en l’any del seu centenari. Tanmateix, aquesta situació podria canviar en poques hores si el conjunt garrotxí supera al Tenerife B (12 h, rfef.es/Olot TV) en una eliminatòria a partir únic que decidirà quin dels dos equips acaba pujant a Segona RFEF. «Serà un partit molt igualtat com tots, no espero res fàcil ni per un sentit ni per l’altre», explicava Manix Mandiola en la prèvia del partit. Tot i així, el tècnic basc també creu que la «il·lusió està per sobre del cansament».

Els garrotxins van superar en les eliminatòries prèvies, les corresponents a la fase autonòmica, al Sant Andreu (1-0) i al Girona B (1-1). En aquest cas, contra el filial blanc-i-vermell es va classificar a la final definitiva per haver quedat més amunt a la classificació, segon, sense necessitat d’anar als penals després de la pròrroga. El mateix cas es donaria avui al final d’uns hipotètics 120 minuts perquè el Tenerife B va quedar tercer del grup canari -tot i que en el primer sorteig, que després es va anul·lar, va estar al cistell dels segons classificats. Per tant, si al final dels 90 minuts el marcador està igualat i al final de la pròrroga encara no s’ha desfet aquest empat, l’ascens a Segona RFEF serà per al conjunt dirigit per Mandiola. Igual que l’Olot, el conjunt canari va estar molt a prop de l’ascens directe. Només va quedar a dos punts del líder, l’Atlético Paso -segon va finalitzar Las Palams C, que no podia pujar de categoria. En les eliminatòries territorials es va imposar a l’Arucas (2-1) i més clarament al Villa Santa Brígida (4-0). «El Tenerife B és un tipus de filial amb un perfil semblant al del Girona B, jugadors joves que no tenen vertigen, s’atreveixen a fer coses i estan il·lusionats» afirmava un Mandiola que té a tots els seus jugadors disponibles, menys Blázquez. Avui, a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas passa un tren per a l’Olot amb destí a la Segona RFEF. Està per veure si després de 90 minuts, 120 en cas de pròrroga, acaba pujant.