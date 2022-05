María Araújo continuarà vestint la samarreta de l'Spar Girona com a mínim una temporada més. Així ho ha anunciat aquest mateix matí el club, pel que s'allargarà un vincle que va néixer l'estiu del 2019, quan es va fer efectiu el fitxatge de la jugadora, de 24 anys.

El 2021, totes les parts implicades van arribar a un acord per ampliar la seva vinculació i es va decidir que Araújo signaria per una temporada més una altra opcional. Complert el primer curs, l'Uni i la mateixa jugadora han renunciat a fer efectiva la seva sortida del club, una de les clàusules existents en el nou contracte. Així doncs, es queda a Fontajau fins al 2023.

"Estem contents i alhora convençuts de tirar endavant, esperant que torni al seu millor nivell i convençuts que així ho farà", expressa Pere Puig, director esportiu de l'Spar Girona. Parla dels números d'Araújo, que la primavera de l'any passat va lesionar-se de gravetat i després d'uns quants mesos fora de combat, tornava a les pistes tot intentant recuperar sensacions. El seu paper ha sigut irregular, amb 6,1 punts i també 6,1 rebots de promig al llarg dels 15 partits que ha disputat aquesta temporada.

"Volia aprofitar per donar les gràcies al club i també a tota l'afició. He viscut un any complicat però m'he sentit molt estimada. Tinc moltes ganes de tornar a Fontajau i poder celebrar un títol totes juntes", declara la mateixa Araújo, en declaracions facilitades per l'Uni.

Encara sense entrenador, perquè després de l'adeu d'Alfred Julbe no s'ha anunciat qui el substituïrà a la banqueta, la direcció esportiva va tancant carpetes tot intentant construir una plantilla el més competitiva possible. Araújo es queda un any més i també ha renovat Rebekah Gardner, lligada fins al 2024. Jugadores com Laia Palau -s'ha retirat-, Frida Eldebrink i Julia Reisingerova abandonen el club. En canvi, Laia Flores, Magali Mendy i Giedre Labuckiene tenen contracte i continuen. Binta Drammeh, de la seva banda, té un any més opcional i s'estan acabant de perfilar els últims serrells per determinar si es fa o no efectiva la seva continuïtat.