Caòtic. Així es podria definir el Gran Premi de Mònaco que es va disputar ahir al circuit urbà de Montecarlo, en una de les cites més atractives de l’any en el Mundial de Fórmula 1. La prova ja va començar tard a causa d’una tromba d’aigua que va caure just a l’hora en la qual estava prevista la sortida. Finalment, ho va fer una hora més tard i darrere el Safty Car, encara amb una lleugera pluja que queia sobre l’asfalt. Això no va ser tot, ja que rondant la trentena volta Mick Schumacher (Haas) va topar contra el mur, partint el seu cotxe per la meitat, i la prova va quedar momentàniament aturada. Sergio Pérez (Red Bull) era qui anava primer en aquell moment, i un cop es va reprendre la carrera, el mexicà no va deixar escapar l’oportunitat i va guanyar la seva primera carrera de l’any, la tercera de la seva trajectòria a la Fórmula 1.

Carlos Sainz (Ferrari) va pressionar fins al final a Pérez, però en un circuit tan estret i on és complicat avançar, es va haver de conformar amb la segona posició en una cursa en la qual no es van completar les 78 voltes previstes, sinó que es va finalitzar dues hores després d’haver començat. Els quatre primers classificats van travessar la línia d’arribada molt junts, amb Max Verstappen (Red Bull), tercer, tampoc tenint massa opcions de superar a Sainz. En canvi, va ser un mal dia per Charles Leclerc (Ferrari), que competia a casa i sortia des de la pole position, una posició que no va poder defensar i va acabar quart. A Ferrari no va funcionar bé l’estratègia, ja que en la volta 22 va aturar a boxes Saiz i Leclerc ho va fer just al darrere seu, quan el madrileny encara estava aturat, perdent un temps important que el va fer sortir quart quan la cursa es va reprendre a la volta 30. Per altra banda, Fernando Alonso (Alpine) va acabar setè quedant per davant Lewis Hamilton (Mercedes). El britànic li va ensenyar el morro en alguns moments, però l’asturià es va defensar en tot moment.