Després d'aconseguir capgirar l'eliminatòria al camp de l'Eibar i classificar-se per la final del play-off d'ascens a Primera Divisió per tercer any consecutiu, l'entrenador del Girona, Míchel, va alabar la feina feta pels seus jugadors: "Era un partit de competir. I ho hem fet i l'equip ha tret l'orgull. Hem aconseguit capgirar una eliminatòria que estava molt complicada".

L'actitud de l'equip

El tècnic s'ha desfet en elogis cap als seus jugadors per l'actitud mostrada durant els 120 minuts a Ipurua. "S'ha de reconèixer el valor d'aquests jugadors, que s'han aixecat sempre després de cops molt forts" va destacar el madrileny. Per a Míchel els jugadors van representar els colors i el club de forma excel·lent: "Ningú a Girona no podrà dir que l'equip no ha buscat l'eliminatòria i que no se senten representats. Això és el que més orgull em genera d'aquest equip.

El gol de Stuani

Tot i accedir a la final, Míchel és conscient que encara no s'ha assolit res. "Queda el més difícil, una eliminatòria. Hem d'estar tranquils, saber que hem fet un pas important, però que ens queda el més important i definitiu. Ens hem de mentalitzar bé per aquest partit" va emfatitzar el tècnic, que va afegir: "El meu somni és entrenar el Girona a primera i encara no ho he aconseguit".

La final

El Tenerife

Míchel preveu una eliminatòria igualada, però creu que l'equip arriba en un bon moment: "Veig l'eliminatòria al 50%. Però crec que avui hem crescut mentalment i és superimportant per aquest tipus d'eliminatòries".