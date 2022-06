El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i l’italià Celestino Vietti (Kalex) marxen més líders del circuit de Barcelona-Catalunya en vèncer en les seves respectives categories del Gran Premi de Catalunya de motociclisme, en el qual el català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) va cometre un garrafal error en l’última volta de MotoGP que li va fer perdre la seva posició en el podi. El rosinc Maverick Viñales va acabar setè. A Moto 2, el gironí Albert Arenas no va poder acabar la cursa.

Quartararo va aconseguir una victòria inapel·lable, dominant des de la primera a l’última volta, i Aleix Espargaró va cometre un error majúscul en confondre l’última volta de carrera, quan va començar a saludar el públic pensant-se que la carrera havia conclòs quan en realitat, encara s’havia de completar un gir més. Quan es va adonar de l’error, el pilot d’Aprilia va accelerar de nou però ja l’havien superat Martín, Zarco i també Joan Mi. Espargaróe va haver de conformar-se amb la cinquena posició final.

Quartararo, que aconsegueix la seva segona victòria de la temporada, va arribar a tenir un avantatge de més de cinc segons sobre els seus immediats perseguidors, els espanyols Aleix Espargaró i Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) i el francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

Espargaró va sortir a la perfecció i va enfilar el final de recta en primera posició, però amb el francès Fabio Quartararo col·locant-se per l’interior per a guanyar-li la posició, mentre una mica més enrere, en l’«escamot», el japonès Takaaki Nakagami (Profunda RC 213 V) es va colar en la frenada i va caure; en el contratemps es va emportar per davant a l’italià Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) i al barceloní Alex Rins (Suzuki GSX RR).

El ritme imposat per Fabio Quartararo en aquest inici de carrera va ser insostenible per als seus rivals i en tot just cinc girs ja comptava amb 1,8 segons d’avantatge sobre el duo format per Jorge Martín i Aleix Espargaró, amb Johann Zarco en terra de ningú quart, i alguna cosa més enrere el grup encapçalat per Mir i l’italià Lucca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que poc després van deixar tallats per darrere a Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) i Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) i ara amb el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), encapçalant el següent grup, amb fins a onze pilots.

En l’última volta amb un Fabio Quartararo magistral en el lideratge, es va produir l’error d’Aleix Espargaró, que el va relegar a la cinquena posició, superat per Jorge Martín, Johann Zarco i Joan Mir, amb Lucca Marini sisè, per davant de Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira (KTM RC 16) i Alex Márquez (Profunda RC 213 V).

Arenas abandona

L’italià Celestino (Vietti (Kalex) va sumar la seva tercera victòria de Moto2, la qual cosa li permet incrementar el seu avantatge en la taula provisional del mundial en doblegar tant a Arón Canet (Kalex) com a Augusto Fernández (Kalex), tercer. Mala sort pel gironí Albert Arenas, que no va poder acabar la carrera després de veure’s involucrat amb un incident amb Sam Lowes.

A la categoria petita, Izan Guevara (GasGas) va pujar pel cap alt alt del podi per segona vegada en l’actual temporada en Moto3, en guanyar la carrera per davant de David Muñoz (KTM) i del japonès Tatsuki Suzuki (Honda), que per 51 mil·lèsimes de segon va deixar fora del podi al líder del mundial, el també espanyol Sergio García Dols (GasGas).