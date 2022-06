La nedadora nord-americana Anita Álvarez va protagonitzar el gran ensurt de la jornada als Mundials de Budapest després d’esvair-se mentre feia el seu exercici a la final de solo lliure de natació artística sincronitzada.

Un contratemps que es va quedar només en un ensurt gràcies a la ràpida intervenció de la seva entrenadora, l’espanyola Andrea Fuentes, que no va dubtar a llançar-se a la piscina per rescatar la seva pupil·la.

Després d’abandonar la piscina en llitera la nedadora es va recuperar i es troba fora de perill, tot i que, com va informar l’equip nord-americà, serà sotmesa a diferents proves en els pròxims dies per revelar les causes de l’esvaïment.

La secuencia completa de 🇪🇸 Andrea Fuentes rescatando a 🇺🇸 Anita Álvarez



«En una altra ocasió també vaig haver de socórrer-la, però no va ser tan greu. Avui ha estat dos minuts sense respirar», va dir Fuentes. «Quan una nedadora acaba, el primer que fa és respirar, ella s’enfonsava i ningú reaccionava, així que m’he tirat jo», va explicar.

La nedadora nord-americana va començar a esvanir-se a l’aigua i Fuentes va haver de llançar-se per treure-la de la piscina, ajudada per un auxiliar del campionat. «Els metges insisteixen que tot està bé [...] Els esportistes posem el cos al límit, ha descobert avui on és el seu límit», va comentar.

«Estic que no m’ho crec. Ha sigut apoteòsic, l’Anita no respirava. L’he intentat despertar a bufetades i obrint-li la mandíbula», va sentenciar Andrea Fuentes. La nord-americana va finalitzar en setena posició la prova amb una puntuació de 87.6333, just per darrere de l’espanyola Iris Tió, que va acabar sisena.