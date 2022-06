Un cop acabada la temporada amb mal regust de boca, sense opcions de guanyar la Lliga i eliminat a les semifinals de l’Eurolliga, sempre amb el Reial Madrid com a botxí, el Barça de bàsquet ja ha començat a treballar per configurar la plantilla per al curs vinent. Un dels jugadors que no hi serà és Nigel Hayes-Davis, que va anunciar mitjançant les xarxes socials que abandona la disciplina blaugrana per provar sort en un altre club.

De 27 anys, l’aler arribava procedent del Zalgiris Kaunas lituà i va oferir un bon rendiment en els primers mesos de la competició, encara que les seves prestacions han anat a la baixa a mesura que ha anat passant el temps. Els seus números han estat força discrets i, en temporada regular, ha signat 5,9 punts per partit i 2,8 rebots. Fins i tot el tècnic del Barça, Sarunas Jasikecivius, l’havia arribat a descartar en alguns enfrontaments, deixant-lo fora de la convocatòria. El club tampoc el volia renovar i en els propers dies està previst que es facin públics més moviments d’entrada i sortida.