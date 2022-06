El Bàsquet Girona no s’atura. El club, que l’any que ve disputarà la primera temporada a l’ACB, però que va néixer en un primer moment com un projecte de base, continua formant jugadors durant l’estiu. Ahir, l’entitat presidida per Marc Gasol va donar el tret de sortida al primer dels tres campus que realitzarà aquest estiu.

Concretament, la primera seu a posar-se en marxa ha estat la de campus i casal de Girona, amb seu al pavelló Sant Josep-Ramon Sitjà. Durant cinc setmanes, fins al de juliol, un màxim de 35 nens i nenes, nascuts entre el 2007 i el 2015, ambdós inclosos, entrenaran amb la metodologia i segell del Bàsquet Girona i entrenadors qualificats. De moment, des del club valoren satisfactòriament les inscripcions i ja només queden places per a les últimes setmanes. Amb l’objectiu de promoure l’esport a la ciutat, s’ofereixen descomptes per a socis i jugadors de l’entitat, però també per a jugadors del club local. Tots els participants rebran una samarreta exclusiva de l’entitat.

El segon campus que posarà en marxa en club serà a Palamós. Juntament amb un club de la població, el Vedruna de Palamós, el Bàsquet Girona coordinarà el campus. Tot i això, aquesta seu no es posarà en marxa fins a la setmana que ve, el dilluns quatre de juliol. Amb una durada d’un mes, la localització palamosina tindrà activitat fins al 29 de juliol. Les dues entitats estan satisfetes per la rebuda a la població empordanesa. De moment, encara queda alguna plaça per cobrir, que poden aprofitar els nens i nenes compresos entre categoria de mini de primer any fins a cadet.

Finalment, l’última edició que es posarà en marxa serà el campus que organitza el club a El Collell entre el 17 i 22 de juliol. Enfocat per perfeccionar la tècnica basquetbolística, s’hi poden apuntar nois i noies nascuts entre el 2006 i el 2013. A part realitzar-se en un entorn privilegiat, els assistents rebran la visita de jugadors del primer equip. A més, també passaran pel campus integrants de l’equip 3x3 del conjunt vermell, que ara mateix es troba immers en la gira europea de la competició. Una modalitat del bàsquet que està en auge i que té cada cop més adeptes.

A part de les formacions en l’àmbit del bàsquet, el Bàsquet Girona també organitza altres activitats en tots tres campus, com sortides en bici, jocs d’aigua, excursions o activitats de lleure per oferir una oferta formativa ben variada.