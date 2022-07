L’equip amb menys vacances

La majoria de conjunts que competiran a la Lliga Santander 2022/2023 ja han tornat a la feina per preparar-se per l’estrena del campionat, programada pel divendres 12 d’agost. Hi ha tretze plantilles que es van retrobar ahir a les ciutats esportives corresponents per passar revisions mèdiques i iniciar les primeres sessions d’entrenament. Es tracta de l’Athletic, el Barça, el Betis, el Cadis, el Celta, l’Elx, l’Espanyol, el Getafe, el Mallorca, l’Osasuna i el Sevilla. En el cas del València, primer rival del Girona, s’hi posen avui. El Barça va tornar ahir a la feina a les ordres de Xavi Hernández. No hi van ser Mingueza, Umtiti i Lenglet, amb permís per resoldre el seu futur. Sí, per contra, Riqui Puig i Neto, que estan en la mateixa situació.

Durant la setmana s’aniran incorporant la resta d’equips a excepció del Girona. Aquest és el cas del Reial Madrid, l’Almeria, l’Atlètic de Madrid, el Rayo Vallecano, la Real Sociedad i el Valladolid. La majoria d’aquests clubs han tingut compromisos més tardans, però també n’hi ha que simplement han decidit allargar les vacances.

El Girona, però, és el club que ha convocat la primera plantilla en unes dates més tardanes. Concretament, els de Míchel Sánchez estrenaran la segona etapa a l’elit del futbol espanyol el dimarts de la setmana que ve, 12 de juliol. I això és degut, evidentment, a haver ascendit per a via del play-off, la qual cosa va suposar als gironins acabar la temporada setmanes després que la resta de clubs i amb el desgast evident de dues eliminatòries a vida o mort. Ara bé, malgrat que els blanc-i-vermells s’incorporin a la feina una setmana més tard que la gran majoria dels seus competidors, no els igualaran en dies en cap cas en dies de descans. Fa tot just una mica més de dues setmanes que el Girona va disputar el partit més important de la temporada a l’Heliodoro, el 19 de juny. La diferència amb els altres tres equips que també van allargar la temporada és de més de vint dies. Es tracta del Reial Madrid, que va disputar la final de la Champions el 28 de maig, i dels altres dos conjunts que han aconseguit l’ascens, el Valladolid i l’Almeria, que també van acabar la competició oficial el mateix cap de setmana.

A més, però, no es tracta només d’una diferència evident en el repòs dels futbolistes, sinó que també hi ha un greuge comparatiu important a l’hora de planificar i confeccionar una plantilla competitiva i solvent. El Girona havia anat treballant amb dos plans, en funció de la categoria on hagués de competir aquest any, i no va ser fins el 19 de juny, amb l’ascens a Tenerife, que va tenir-hi clar. Quique Cárcel espera realitzar entre unes deu i dotze altes per afrontar amb garanties el retorn a la màxima categoria del futbol espanyol, on ja s’hi va competir dos cursos.

El club tampoc no ha oficialitzat cap partit amistós per prerarar l’estrena a Mestalla el diumenge 14 d’agost. De manera oficiosa ha transcendit que el primer serà contra el Peralada el diumenge 17 de juliol en el Municipal xampanyer. També està previst que disputin un matx contra el Nàstic de Tarragona, però no se sap res més, només que, de ben segur, el Girona serà l’equip amb menys temps de preparació de Primera.