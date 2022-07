Giedre Labuckiene visita els nens i nenes del Campus de l'Uni Girona

Giedre Labuckiene, jugadora de l'Spar Girona, ha visitat aquest matí els nens i nenes del Campus de bàsquet de Sarrià, que organitza l'Uni Girona. Després de presentar-se i respondre les preguntes de la mainada en anglès (la lituana està aprenent el català), la pivot ha ensenyat als petits com moure's sota la cistella i els ha donat consells per a millorar el seu joc. Després de 40 minuts, la jugadora ha visitat el Campus de Fontajau, on també ha parlat amb els nois i noies i ha jugat un concurs de triples amb ells.

Visita de la Giedre Labuckiene al Campus de l’@unigirona‼️😍



Els més petits han gaudit de diferents jocs de bàsquet amb la Giedre!🏀#SomhiUni #ShaDeViure pic.twitter.com/n1mDeruTHA — Spar Girona (@unigirona) 6 de julio de 2022 Labuckiene va ser una peça clau en el joc interior per Alfred Julbe el curs passat, amb un promig de 6.3 punts i 5.3 rebots per partit en lliga, jugant una mitjana de 20 minuts. La pivot lituana està contenta a Girona i se sent còmode a la ciutat. Té un any de contracte i serà una jugadora important per Bernat Canut de cara a la que serà la seva tercera temporada a l'Uni. Haurà de compeir, però, amb Marianna Tolo, una de les noves cares de l'equip. Labuckiene va arribar a l'Spar Girona l'estiu de 2020, procedent del Lublin polonès, i d'aquí poc farà 32 anys. La internacional lituana acumula una llarga trajectòria al bàsquet europeu, i el 2021 va guanyar la Copa de la Reina en el seu primer any a l'Spar Girona.