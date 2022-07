La febre que ha despertat l’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB és una mica comparable amb la fal·lera que va generar-se entre l’afició el 2005 quan l’arribada d’Akasvayu va dur al club jugadors com Raül López i Fran Vázquez. Aquell antic CB Girona va arribar a tenir més de 4.500 socis i pràcticament tot el pavelló esgotat, però no tots eren de pagament perquè aquí també hi havien inclosos els carnets d’intercanvi comercial. Ara el Bàsquet Girona ha arribat gairebé als 4.000 en un sol dia i comptant només aficionats de pagament.