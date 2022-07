El Bàsquet Girona ha confirmat aquest migdia la contractació d'Aíto García Reneses com a tècnic per la temporada del debut a l'ACB. El veterà entrenador madrileny, de 75 anys, s'havia agafat un any sabàtic després de tancar el 2021 la seva etapa a l'Alba de Berlín, amb qui va guanyar dues lligues alemanyes. Aíto, amb més de 1.000 partits dirigits a l'ACB, era el preparador desitjat per Marc Gasol després de la negativa de Pedro Martínez, que ha acabat renovant pel Manresa. Es coneixen bé des que el 2008 tots dos van coincidir a la Selecció espanyola que va guanyar la plata als Jocs de Pequín en una històrica final contra els EUA. Gasol valora d'Aito els seus coneixements i veterania, i el tècnic, ha quedat enlluernat pel projecte que li ha presentat el pivot i president. El fet de no jugar competició europea, tenint només un partit per setmana, i estar a prop de casa, ha fet la resta. Aíto fins ara treballava en la tecnificació de les joves promeses del Joventut, càrrec que va agafar a finals de l'any passat. Ara afronta un nou repte i assegura estar-ne molt il·lusionat: "Després d'un any sàbatic, vaig decidir acceptar l'oferta del Bàsquet Girona per continuar entrenant. En aquests moments estic pendent de formar el millor equip que es pugui per treballar amb la millor il·lusió per millorar els jugadors i aconseguir els millors resultats", explica Aíto.

Aíto ho havia fet gairebé tot a l’ACB. La seva carrera va arrencar al Cotonificio, el 1983 va arribar al Joventut i des d’aleshores ha passat per les banquetes de Barça (14 temporades), Unicaja, Cajasol i Gran Canària, a banda d’una segona etapa a la Penya. Aíto havia decidit prendre’s la temporada passada com a sabàtica per decidir si es retirava de manera definitiva, però un cop conegut el projecte del Girona, estaria il·lusionat en allargar la seva carrera i tornar a treballar a la lliga Endesa. A l’ACB hi ha dirigit 1.077 partits en 28 temporades. 738 van acabar amb victòria, la resta, 339, en derrota. És el quart entrenador amb més títols d’aquesta competició al palmarès (9), després de Díaz Miguel, Lolo Sainz i Pedro Ferrándiz. Amb l'entrenador confirmat, el Bàsquet Girona ja pot començar a planificar, ara sí, la plantilla d'aquesta temporada. De moment hi ha tres noms que es poden donar per gairebé confirmats, els del propi Gasol i Èric Vila (el Barça ha renunciat als seus drets i han comunicat a l'ACB la seva voluntat de tornar a la competició) i el de l'argentí Maxi Fjellerup. A partir d'aquí serà la direcció esportiva i Aíto els qui acabin de lligar amb quins jugadors volen disposar, però és probable que Franch i Sorolla hi siguin. El Girona apunta alt, l'elecció d'Aíto ja és tota una declaració d'intencions. L’organigrama tècnic que acompanyarà a ‘Aíto’ García Reneses en la temporada de debut del Bàsquet Girona a l’elit es configurarà en els propers dies. Tot i així, Marc Gasol ja ha mostrat la seva satisfacció amb l'acord que lliga el Bàsquet Girona i el tècnic madrileny: "Molt contents que l’Aíto es sumi al projecte, amb ganes de començar a treballar per confeccionar la plantilla del 2022-23 des d’avui mateix".