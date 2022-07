Clément Lenglet se’n va del Barça per un temps, no definitivament. Només serà una temporada. El central francès se’n va cedit al Tottenham Hotspur, que el tornarà el 30 de juny del 2023. És una cessió pura, sense opció de compra.

El futbolista va marxar el cap de setmana a Londres per negociar amb el seu nou equip, que avui ha oficialitzat la seva contractació temporal. El Barça ha esperat al comunicat dels Spurs, que havia de fer tota la producció audiovisual a les seves xarxes socials, per acomiadar momentàniament el central esquerrà que va fitxar del Sevilla fa quatre temporades per 35,9 milions d’euros.

Presentamos a nuestro quinto fichaje del verano 🔥



pic.twitter.com/uzYZLML3m1 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 8 de julio de 2022

Lenglet va ser titular les tres primeres temporades, però el seu paper a l’equip va baixar en la quarta, tant amb Ronald Koeman com amb Xavi Hernández. Va passar de disputar 45, 40 i 48 partits a jugar-ne només 27 en l’última. Interromp les seves estadístiques blaugrana amb 160 partits i 6 gols. Se’n va amb el doblet de Lliga i Copa 2018-19 amb Ernesto Valverde i la Copa del 2021 amb Koeman.