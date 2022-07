Laia Palau visita per sorpresa la mainada dels campus de Fontajau i Sarrià

Els participants dels campus de bàsquet de Sarrià i Fontajau i dels casals van gaudir ahir d’una gran sorpresa: la visita de Laia Palau, que als seus 42 anys és una llegenda de l’esport femení.

La que va ser jugadora de l’Spar Girona fins al final de l’última temporada va visitar el campus que s’està fent a Sarrià i, llavors, el de Fontajau. Als dos hi va fer una xerrada donant consells als petits: «Heu de fer arribar bé la pilota. Si ens equivoquem en el moviment de pilota no generem un bon tir», els explicava. També va fer exercicis de tecnificació i millora, involucrant-se molt a l’hora d’explicar bé els moviments i corregir possibles millores. Palau va ser, després, amb els nens i nenes dels casals, amb qui va parlar una estona, donant-los un gran consell: «El més important que hi ha són els companys i companyes de l’equip».

Laia Palau va deixar el bàsquet al final de l’últim curs, després d’una llarga carrera que l’ha dut a guanyar 33 títols de clubs i 12 medalles (entre elles, tres ors europeus) amb la selecció en 25 anys.

Actualment, Palau codirigeix (amb Pere Puig) l’acadèmia que porta el seu nom, el projecte formatiu femení que comparteixen l’Spar Girona i el Bàsquet Girona. L’objectiu és tornar a posar la pedrera de l’Uni al capdavant del bàsquet base nacional, on era fa uns anys, quan ocupava el tercer lloc (superat pel Sant Adrià i el Canàries) d’un rànquing on ja no apareix ni entre les vint millors acadèmies.

L’exjugadora també és part, com a Team Manager, del cos tècnic de la selecció femenina.