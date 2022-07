El 4x100 femení, format per Sonia Molina, Jaël Sakura, Paula Sevilla i Maribel Pérez, va finalitzar en cinquè lloc la final del Mundial de Eugene, a Oregon (els Estats Units), batent altre cop el rècord d’Espanya amb un temps de 42.58.El quartet espanyol, que es va classificar per a la final del campionat per primera vegada dissabte batent el rècord d’Espanya, va tornar a millorar la seva plusmarca a la final d’ahir per a aconseguir aquesta cinquena plaça final al campionat del Món, el segon millor equip europeu de tota la prova.

L’equip format per Molina, Sakura, Sevilla i Pérez va tornar a superar-se imposant-se a tres potències continentals com són Gran Bretanya, Suïssa i Itàlia, les vigents campiones, quarta i setena d’Europa. A la gran final, els Estats Units es va imposar a la totpedorosa Jamaica, amb el podi al complet dels 100 metres.