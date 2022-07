El suec Armand Duplantis, que va conquerir el seu primer títol mundial en salt de perxa amb el rècord del món, i la nigeriana Tobi Amusan, guanyadora dels 100m tanques i amb el millor registre mundial en les semifinals, van posar la cirereta als mundials d’atletisme d’Eugene, Oregon.

Duplantis va firmar un gran salt de 6’21m, superant el seu propi rècord anterior en 0’01m i aconseguint, així, el títol que encara li faltava a la seva carrera, llegendària tot i tenir tan sols 22 anys.

L’altra gran protagonista de la clausura va ser Amusan, que va guanyar el títol mundial en els 100 metres tanques i va establir el nou rècord mundial amb una marca de 12’12s a les semifinals. Tot i no ser de les favorites, la nigeriana havia superat la seva pròpia marca a la final (12’06s), però havia assolit aquest temps amb l’ajuda d’un vent il·legal de 2’5 metres per segon, pel que no va ser vàlid pel rècord.

Així mateix, EUA va tancar els seus primers mundials amb el primer lloc als relleus 4x400m tant masculins com femenins. Això va permetre, a més, que Allyson Felix elevés a 20 les seves medalles en la història d’aquests mundials, arrodonint la llegenda. Amb 13 ors, 9 plates i 11 bronzes, els nord-americans van acabar dalt de tot del medaller, davant Etiòpia, Jamaica i Kènia (10 metalls).

En els 5.000 metres, Ingebrigtsen va fer l’or en 13:09’84.