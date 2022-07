El Barça ha venut aquest divendres el seu primer token no fungible (NFT) a la casa de subhastes Sotheby's de Nova York per 693.000 dòlars, incloses comissions, en vigílies del seu partit amistós del club enfront dels New York Red Bulls.

L'NFT té per títol 'In a Way Immortal' i evoca l'icònic gol de Cruyff a l'Atlètic Madrid al Camp Nou el 1973, quan l'holandès es va suspendre en l'aire i va superar al meta Miguel Reina amb una jugada acrobàtica que va entrar en la història del futbol. El comprador de la peça, que va oferir 550.000 dòlars i el nom del qual no ha estat divulgat, rebrà un tracte especial per part del club, amb experiències VIP i el reconeixement com Barça Digital Ambassador, segons ha informat l'equip en una nota.