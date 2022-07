L’alcalde d’Olot, Pep Berga, i el regidor d’esports, Aniol Sellabona, van fer acte de presència a l’entrenament matinal de la primera plantilla de l’UE Olot per traslladar-los el suport de l’Ajuntament de cara a la nova temporada. «Estem il·lusionats i us desitgem moltíssima sort. Ens volem permetre somiar i no em penso perdre ni un partit», va transmetre l’alcalde a jugadors i cos tècnic. A banda de desitjar sort, també va ratificar la importància de l’equip per al municipi: «El futbol és l’únic espectacle de la ciutat que és capaç d’agrupar més de mil persones cada quinze dies»

Pròxima Junta d’Accionistes El club també va comunicar ahir a les xarxes socials la convocatòria de la propera Junta General d’Accionistes, programada pel dijous 1 de setembre a 19:30h al restaurant La Deu.