El Barcelona ha acabat la gira pels Estats Units amb un registre de tres triomfs i un empat, amb 11 gols a favor i 2 en contra, però sobretot deixant unes bones sensacions al terreny de joc i il·lusionant-se amb els nous fitxatges, liderats per Raphinha a l'espera que Robert Lewandowski s'estreni com a golejador blaugrana.

L'equip de Xavi Hernández va començar la gira vencent per 0-6 l'Inter Miami a Fort Lauderdale (Florida), es va imposar per 0-1 al Reial Madrid a Las Vegas (Nevada), va empatar 2-2 contra el Juventus de Torí a Dallas (Texas) i va acabar la seva estada als Estats Units guanyant per 0-2 el New York Red Bulls a Harrison (Nova Jersey).

Raphinha i un renascut Ousmane Dembélé van ser els jugadors del Barça més destacats de la gira. Així, els dos extrems, que en principi partien com a competència directa per un lloc en l'onze titular, es van acabar guanyant l'oportunitat de Xavi Hernández de conviure en el terreny de joc.

De fet, els dos van ser titulars contra el New York Red Bulls (Dembélé per la dreta i Raphinha per l'esquerra) i entre tots dos van fabricar el primer gol del partit, obra del francès, que va acabar la gira com a màxim golejador del Barça amb quatre gols en els 168 minuts que va disputar (un cada 42 minuts).

Un altre fitxatge que va tenir un paper protagonista va ser el central Andreas Christensen, que va jugar els quatre partits com a titular, cosa que només van fer també Marc-André Ter Stegen (el futbolista més utilitzat en la gira amb 224 minuts) i Eric Garcia, la parella del danès en l'eix de la defensa.

Encara que tots els focus van estar posats en Robert Lewandowski. El davanter polonès es va mostrar molt participatiu, però no va aconseguir transformar en gol cap de les múltiples ocasions de les quals va disposar.

En canvi, a més de Dembélé (4), van anotar gols als Estats Units Raphinha (2), Memphis Depay (2), Aubameyang (1), Ansu Fati (1) i Gavi (1).

Entre els jugadors que van tenir menys protagonisme destaca Gerard Piqué, qui amb 101 minuts va ser el vint-i-dosè futbolista més utilitzat. Les seves molèsties físiques, la gran competència en l'eix defensiu i els seus problemes personals no l'estan ajudant a l'hora de mostrar el seu millor nivell.