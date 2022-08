Al Mundial de motociclisme encara li falten vuit curses perquè escrigui el seu punt i final el proper 6 de novembre. Temps suficient perquè Marc Márquez torni a treure el cap i pugui córrer, ni que sigui una vegada. Creu el pilot que això és possible, malgrat el munt de contratemps que li han suposat els problemes que pateix a l’húmer. Ha sigut intervingut per quarta vegada i el vuit vegades campió del món parlava ahir no només per exigir millores a Honda sinó per desitjar que, tard o d’hora, pugui reaparèixer. «M’agradaria córrer alguna cursa aquest any, però fins al setmana vinent no sabré si això és possible o no», deia. Serà llavors quan se sotmetrà a una nova revisió mèdica que determinarà quin és el seu estat físic. Si la valoració és positiva, tindria opcions de competir aviat, potser a San Marino o a l’Aragó, al setembre. Si els resultats no són del tot bons, li tocarà esperar fins al 2023.