Com es troba després de poc més d’un mes de pretemporada amb l’Olot?

Content. M’he adaptat ràpid. M’he trobat un molt bon grup. És compacte, juntament amb el cos tècnic. La veritat és que estic molt a gust.

Després d’anotar el gol de la victòria contra l’Europa imagino que les ganes que arrenqui la temporada encara són majors.

Evidentment. El davanter el que vol és fer gols i el primer és el que més costa. Si bé és cert que jo vull fer gols, aquest mes i mig m’he centrat en conèixer l’equip i el cos tècnic i en posar-me a to físicament. És el que més em preocupava perquè soc nou a la plantilla.

Com afronta el partit contra el Nàstic després d’haver-vos-hi enfrontant fa deu dies?

Crec que aquest partit no tindrà res a veure amb el de l’altre dia. Volem seguir endavant, sortirem a per totes i intentarem passar de ronda. Competeixes contra equips com el Nàstic, que està segur entre els cinc, sis millors equips de Primera RFEF. Passar de ronda et dona aquella confiança i és una bona manera d’estrenar la temporada.

És encara un moment tendre, de preparació?

És un moment tendre, sí. Estem configurant la plantilla, els minuts, la càrrega física. Si ho demanessiu al Nàstic imagino que dirien el mateix. Ara bé, els partits més especials de la pretemporada són els de la Copa Catalunya, deixant el partit del Barça a banda.

L’any passat va estar arrossegant una lesió greu.

Vaig tenir una lesió de pubalgia. Vaig jugar durant mig any infiltrat i jugant amb dolors. M’hauria d’haver aturat abans i no ho vaig fer. Vaig seguir jugant, allò ranquejant, i ara havia de fer net i ho he fet. L’objectiu és aquest; sentir-me bé, sentir-me nou un altre cop. I la veritat és que m’hi trobo, per això estic content.

És un davanter amb recorregut i de projectes futbolístics n’ha vist molts. El de l’Olot com el valora?

És un projecte humil i ambiciós. Estan fent les coses bé perquè saben on volen anar. Això és fonamental. Saber on es va i com s’hi va. Les infraestructures del club m’han sorprès molt positivament, tant el Municipal com els terrenys d’entrenament. He estat a altres grans clubs d’aquí Catalunya i ho puc comparar amb altres instal·lacions. Això diu molt del projecte que hi ha. Entrenar on entrenem és un privilegi.

Nota un ambient especial després de l’ascens, del centenari? I, a més, amb l’afegitó que van començar la pretemporada jugant contra el Barça. És un curs que es preveu important?

Sí, per tot això que ha dit. A més l’Olot no ha estat mai a aquesta categoria, havia estat a l’antiga Segona B, però a aquesta no. S’ha fet un projecte ambiciós que aspira a estar el màxim temps possible a dalt de tot. És un equip que no crec que es conformi amb mantenir-se. Sí que és el primer pas a fer, però veient el míster, l’equip i l’afició aquest any hem d’estar a dalt. Però no només a la lliga, també jugarem la Copa del Rei i la Copa Catalunya, que ja som a quarts i volem arribar més lluny. Si agafem aquestes tres competicions, el centenari, l’ascens, l’ambició de la directiva i del cos tècnic… Hi ha tots els elements per fer un gran any. Després al món del futbol passen moltes coses, però la idea és aquesta.

L’objectiu col·lectiu és, doncs, la promoció?

A mi m’agrada tocar de peus a terra, però també m’agrada somiar. A mi m’agradaria jugar un play-off, estar a dalt i, per què no, ascendir. La veritat és que desconec força la Segona RFEF, si et digués el contrari et mentiria. Però sí que me n’he informat amb gent que en sap. M’han dit que és el grup més dur dels quatre de la categoria. Potser ens salvem i haurem fet el millor paper possible, però amb el cor et dic que vull somiar en ascendir. A dia d’avui no et sabria dir els favorits; l’Hércules, algun filial, etcètera, però pel que he vist tenim equip per estar a dalt.

I la fita a nivell personal?

A curt termini, sentir-me completament recuperat. A mig-llarg termini, espero tenir un d’aquells anys d’acabar amb 35 partits i amb gols. No li vull dir una xifra perquè…

Digui’m.

Acabar fent gols i ajudar l’equip. Tenir lideratge, donar un pas endavant quan calgui i tenir les sensacions positives que aquests dos últims anys no he pogut tenir per culpa de les lesions.