El ciclista de Vilanova i la Geltrú Marc Soler (UAE Emirates) es va imposar de manera heroica a la cinquena jornada de la Vuelta disputada entre Irun i Bilbao amb un recorregut de 187,2 km. El català va vèncer després de culminar una escapada final agònica. A més, també hi va haver canvi de líder: Roglic va cedir el mallot vermell al francès Rudy Molard.

«He patit molt, m’animaven des del cotxe. No m’ho he cregut fins que faltaven només 500 metres. Ho he gaudit. He guanyat sense perdre el meu estil, atacant a l’última pujada i arribant», va dir el ciclista català un cop completada la gesta.

Classificacions

Etapa: 1. M. Soler, 4h 15’ 23’’; 2. D. Impey, +4; 3. F. Wright, +4; 4. R. Molard, +4; 5. L. Craddock, +4.

General: 1. R. Molard, 16h 07’ 22”; 2. F. Wright, +2”; 3. N. Arndt, +1’09”; 4. L. Craddock, +2’27’’; 5. P. Roglic, +4’09’’.