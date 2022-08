La derrota contra el Rayo va deixar un gust amarg a l’Espanyol, que ahir volia redimir-se amb la seva afició en el segon partit consecutiu a l’RCDE Stadium. Benzema va encarregar-se que no fos així. Un doblet del davanter francès en el tram final va frustrar als Diego Martínez amb una derrota contra el Madrid (1-3), que va acabar amb Lecomte expulsat. Els blanc-i-blaus empataven gràcies a una diana de Joselu abans del descans, però Benzema va decidir el partit.

Després de Vinicius obrís la llauna abans del primer quart d’hora de joc en aprofitar una gran assistència de Tchouaméni per plantar-se sol davant Lecomte i definir a plaer, el Madrid va dominar el partit amb el marcador a favor. Els de Diego Martínez, però, van fer un pas endavant als últims minuts de la primera part i van gaudir de diverses ocasions per igualar. Va aconseguir-ho Joselu en un segon intents després que Courtois el frustrés en el primer. El davanter gallec va aprofitar el refús del porter per, aquest cop sí, superar-lo.

L’Espanyol va fer un gran esforç defensiu per frenar l’atac dels madrilenys i, alhora, proposava. Se sentia còmode i sense complexos. Joselu va tornar a posar prova Courtois sense poder engaltar bé la pilota i veient com el belga feia una gran aturada. Tot seguit va ser Lecomte qui va fer una intervenció més que aplaudida per deixar en un no res un cacau de Benzema. Cap dels dos equips volia renunciar al partit. Benzema va inclinar la balança a favor del Madrid. Lecomte va ser expulsat per una falta fora de l’àrea i Cabrera va acabar jugant de porter. Benzema va marcar el tercer.