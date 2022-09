El Bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria en el segon partit de pretemporada en derrotar a la Penya 78 a 71. Els gironins han culminat un gran final de tercer quart i darrer molt bon període per remuntar tretze punts al Joventut.

Segon partit de pretemporada per al Bàsquet Girona i primer per la Penya a Olot, en un pavelló municipal ple per veure un partit d'ACB de molt nivell en la celebració dels 50 anys del Club Bàsquet Olot.

S'ha notat al començament del partit que els homes d'Aíto García Reneses i els de Carles Duran estan agafant la forma amb imprecisions poc habituals en els primers compassos de partit. El Bàsquet Girona ha començat més entonat, però la Penya s'ha imposat en un primer període molt igualat, 15 a 17, i que Yannic Kraag s'ha encarregat d'animar amb jugades espectaculars.

El segon quart ha començat amb una mala notícia per al conjunt gironí. Jaume Sorolla s'ha regirat tot sol el turmell i ha hagut d'abandonar la pista. El pivot tortosí no ha pogut tornar a jugar i faltarà esperar a més proves per veure l'abast de la lesió. El Bàsquet Girona ha continuat amb alguna errada poc comuna al segon quart, de falta d'entesa, com una pèrdua entre Gasol i Franch. La Penya ha aconseguit marxar de vuit punts, quan Busquets ha robat la pilota a Franch i ha clavat el triple des de la cantonada (24-32) quan faltaven tres minuts per arribar al descans. Al final han estat set punts de marge favorables als verd-i-negres a la mitja part 32 a 39.

A la segona part, ha semblat que la Penya podria trencar el partit quan s'ha arribat a situar tretze punts amunt en més d'una ocasió, però el Bàsquet Girona ha reaccionat coralment i perdia només de quatre punts ( 53 a 57) quan faltava només deu minuts de partit.

A l'últim quart, els gironins han desactivat al Joventut s'ha acabat imposant en un final vibrant i on Marc Gasol i Kameron Taylor han aparegut per segellar el triomf. Festa a Olot amb l'esmaixada de Taylor que ha tancat el partit i triomf per a l'equip d'Aíto García Reneses 78 a 71 davant un dels equips més potents de l'ACB, la Penya.