Divendres no va ser un bon dia per a Max Verstappen, superat en els entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos. Corria a casa però les primeres sensacions van ser irregulars. L’endemà, rentat de cara i una altra història la que va protagonitzar el neerlandès, que va aconseguir la pole tot i que se la va adjudicar de manera ben ajustada. Només va poder superar el Ferrari de Charles Leclerc, que sortirà segon, en 21 mil·lèsimes. Un sospir. Tercer millor temps per a Carlos Sainz, que es va quedar a menys d’una dècima. Fernando Alonso, de la seva banda, va realitzar una bona Q1 però va quedar fora a la ronda següent.