L’Olot suma el primer punt de la temporada empatant a zero contra el Terol i evidencia la manca d’encert de cara a porteria. Manix Mandiola ha alineat un onze ple de debutants en partit oficial al Municipal d’Olot. En una primera meitat igualada, els garrotxins han tingut la primera ocasió per obrir la llauna amb una rematada de cap d’Ernest Forgas, però ha estat el Terol l’equip que ha gaudit de les opcions més clares per encetar el marcador. Tanmateix, Batalla, el millor de l’Olot, ha estat encertat sota pals i ha fet inútils totes les arribades dels aragonesos.

A la segona meitat, el conjunt aragonès ha fet un plantejament similar i l’Olot ha hagut de treure aigua de la seva àrea en diverses ocasions. Només quan s’havia disputat un minut de la represa, el travesser ha impedit que els visitants fessin el 0-1. Batalla ha hagut d’intervenir de nou desviant diverses arribades, que els olotins només aconseguien contraargumentar amb arribades tímides. Mandiola ha realitzat canvis a les acaballes, que han servit per mantenir l’equip fresc davant les aproximacions del rival. D’aquesta manera, l’Olot suma un punt valuós davant un rival que li ha plantejat una tarda complicada. Diumenge que ve provarà de sumar la primera victòria a l’estadi del CD Ebro, a les 12h.