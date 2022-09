Fa un parell de setmanes que l’Spar Girona va començar la pretemporada i a poc a poc la plantilla va adaptant-se a la manera de treballar de Bernat Canut. Hi ha dues jugadores, però, que encara no coneixen al nou entrenador. Rebekah Gardner i Marianna Tolo s’han perdut els primers entrenaments de l’equip perquè mentrestant estaven jugant a la WNBA i a la NBL1 australiana, respectivament, tot i que ben aviat seran a Girona. L’alera americana es reincorporarà la setmana vinent amb el grup després d’acabar la seva aventura amb les Chicago Sky, on aquest estiu ha tingut un paper destacat i va arribar fins al cinquè partit de la semifinal pel títol en què van perdre contra les Connecticut Sun (63-72). Gardner està gaudint d’uns dies de descans i reforçarà l’equip gironí a partir de dimarts que ve, tot just abans de competir pel primer títol oficial de la temporada a la Lliga Catalana que es disputarà a partir del divendres 30 d’octubre. Per la seva part, Tolo s’incorporarà a principis d’octubre segons les previsions.

La pivot australiana, per tant, hauria d’estar disponible per disputar la Supercopa i Canut sumaria així dos reforços de luxe per a l’inici del curs. L’Uni va conèixer ahir qui serà el seu rival en l’edició d’enguany. El sorteig que va celebrar-se a Alcobendas, en el qual va assistir-hi la capitana María Araújo en representació del club, va decidir que l’Araski serà el rival de les gironines en les semifinals. El partit es jugarà el dissabte 8 d’octubre a Mendizorrotza (20:30 hores), evitant d’aquesta manera els rivals més temibles, malgrat que les basques comptaran amb el factor pista a favor, en la primera eliminatòria. En aquest sentit, València i Perfumerías Avenida lluitaran per un lloc en la final que tindrà lloc l’endemà, el diumenge 9 d’octubre, i en la qual l’Spar Girona també aspira a ser-hi per intentar aconseguir un títol que ja va aixecar els anys 2015 i 2019. Amb la intenció d’afrontar un començament de temporada d’allò més exigent, les de Canut continuen preparant-se al màxim nivell i, de moment, les sensacions són bones. Després de tancar l’estada a Camprodon amb una victòria contra el Joventut de Badalona (86-62), l’Uni tindrà un nou test de preparació aquest diumenge amb el Barça CBS a Platja d’Aro (12:00 hores), on s’espera comptar amb el suport del públic tenint en compte que l’entrada serà gratuïta. El partit amistós contra les blaugranes serà l’última prova de la pretemporada. A partir de llavors, començarà un calendari ben exigent amb la Lliga Catalana, l’estrena a la Lliga que està fixada per al dimecres 5 d’octubre contra el València a Fontajau i la Supercopa, que tindrà lloc tres dies més tard.