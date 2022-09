El Barça és segon a la Lliga. Ha començat igual que com la va acabar la campanya passada. Però les sensacions que emet són molt diferents. L’equip també és diferent. Gairebé la meitat de la plantilla ha canviat, i tots els jugadors que han emigrat del Camp Nou aquest estiu, un total de 18, vaguen pel món amb sort desigual.

Només un dels 18 jugadors traspassats, cedits o regalats ha anat a parar a un club de semblant nivell del Barça: Pierre-Emerick Aubameyang, que va fitxar pel Chelsea. Els 12 milions percebuts ha sigut l’ingrés més gran del mercat. Molt superior als 4,5 milions del traspàs de Ferran Jutglà al Brugges i la cessió de Francisco Trincao a l’Sporting de Lisboa per 3 milions. La venda més important va ser la de Philippe Coutinho a l’Aston Villa, que va executar l’opció de compra de 20 milions.

Què ha estat de tots ells? Arribat a la primera aturada dels campionats, només Ferran Jutglà ha elevat la seva categoria futbolística. Una venda de la qual ara es penedeixen als despatxos del Camp Nou per com va ser de barata. Es va produir a principis del mercat, quan manava la pressa per obtenir algun ingrés i Jutglà, aparentment, tenia molta competència al davant: hi havia Aubameyang, es pretenia Robert Lewandowski, Memphis, Ansu Fati i Ferran Torres eren potencials davanters centre…

Jutglà és el màxim golejador de la Lliga belga i la cotització ja s’ha doblat. El Barça només es va reservar un 10% d’una futura venda. En canvi, sí que va assegurar el 50% de la de Trincao si se’n va de l’Sporting. De tornada a casa (va estar cedit al Wolverhampton) s’ha retrobat a si mateix: tres gols en nou partits. Exblaugranes titulars com Jutglà i Trincao als seus nous equips n’hi ha molt pocs. Dani Alves va recalar al Pumas de Mèxic i ha disputat els 11 partits, encara que només s’ha anotat una victòria. També Riqui Puig s’ha enlairat a Los Angeles Galaxy (Estats Units), amb sis titularitats de set possibles, amb dos gols i dues assistències. I Miralem Pjanic, l’últim a marxar, al Xarjah dels Emirats Àrabs.

Martin Braithwaite és el segon davanter de l’Espanyol amb Joselu (dos gols en tres partits), i Aubameyang és la referència del Chelsea, de moment, malgrat l’acomiadament de Thomas Tuchel, que va ser qui el va contractar. A la Premier, Clément Lenglet, cedit al Tottenham, només ha participat en quatre dels deu partits i Coutinho no ha aparegut a la meitat de les alineacions de l’Aston Villa.

Neto ha acabat debutant al Bournemouth després que al seu col·lega Mark Travers li fes nou gols el Liverpool. A Rey Manaj li prova encara menys al Watford, de la Championship, amb zero minuts en els quatre últims compromisos. Wagué intenta reconstruir la seva carrera al Gorica. Sergiño Dest va estar de pega en el Milan-Nàpols (0-1) al cometre un penal després d’entrar al descans. Era la seva tercera aparició en cinc partits, totes sortint des de la banqueta. Almenys, corre, sua, hi intervé. El pobre Samuel Umtiti no aixeca cap al Lecce, amb qui no ha ni debutat.