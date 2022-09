El Bàsquet Girona va començar ahir una estada de tres dies a Calonge que ha de servir per acabar de perfilar el debut a la lliga Endesa el primer dimecres davant del Reial Madrid. La celebració del festival Sea Otter a Fontajau ha inhabilitat el pavelló aquests dies per a la pràctica del bàsquet i per això el club ha buscat una alternativa, que és entrenar-se al pavelló de la localitat del Baix Empordà.