Sense desviar ni un sol segon la mirada cap a un Mundial que ja treu el cap, perquè falta una mica menys de dos mesos perquè comenci el gran repte de Luis Enrique, la selecció espanyola encara un altre desafiament. Necessita fer un últim pas en una altra competició que va quedar a la bústia d’objectius pendents, una Lliga de les Nacions en la qual el primer repte és repetir presència a la final a quatre. Per això, necessita guanyar avui a Suïssa a La Romareda (20:45, La 1).

Té Espanya un punt d’avantatge sobre Portugal en la lluita per l’única plaça que concedeix la classificació. L’opció de dependre d’ella mateixa hi és i ben present. Només cal allargar la rutina de victòries contra el conjunt helvètic. I després, segons com vagin les coses, el duel de la setmana vinent a Braga serà més o menys determinant. Luis Enrique té baixes en atac. Homes com Ansu Fati, Dani Olmo o Mikel Oyarzabal no estan disponibles. El primer, lluny del seu millor moment i els altres dos, lesionats. Però no tot són males notícies, perquè Pedri González torna a estar disponibles i amb ell, una convocatòria amb algunes cares noves i molts dels habituals. Si Espanya guanya i Portugal perd amb la República Txeca, la fase final serà una realitat ja avui mateix.