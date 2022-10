El partit contra l’Athletic Club del cap de setmana del 5 i el 6 de novembre serà el darrer que el Girona jugarà a Montilivi abans de l’aturada de la competició pel Mundial. Els de Míchel jugaran després a Elx, dimecres o dijous (9 o 10), i el cap de setmana (12 o 13) partit de Copa. A partir d’aquí, la plantilla farà vacances abans de començar una estada a l’estranger per posar-se a punt per la represa de la Lliga a finals de desembre. El Girona descansarà, però Montilivi no. L’estadi serà l’escenari de dos amistosos de la selecció mexicana contra Suècia i l’Iraq el 9 i el 16 de novembre. Els socis del Girona gaudiran d’un 10% de descompte en el preu de les entrades.

Mèxic s’instal·larà al PGA Catalunya de Caldes de Malavella on farà una estada d’uns quants dies abans de viatjar a Qatar per participar al Mundial. Durant aquest stage, el combinat que entrena Gerardo, Tata Martino, s’enfrontarà a Suècia i Iraq, dues seleccions que no seran al Mundial. Mèxic està enquadrada al Grup C amb Argentina, Polònia i Aràbia Saudita. Ochoa i Araújo (América), Héctor Moreno (Monterrey), Sánchez i Álvarez (Ajax), Guardado (Betis), Gutiérrez (PSV), Herrera (Houston), Jiménez (Wolverhampton), Cucky Lozano (Nàpols) són alguns dels jugadors destacats de l’equip de Martino.