La millor estrena possible

Dia rodó a Fontajau. L’Spar Girona va debutar amb victòria davant el València en el primer partit de lliga d’aquesta temporada. Les de Rubén Burgos, tot i tenir baixes notòries a la plantilla, van posar contra les cordes a les jugadores de Bernat Canut durant la primera part gràcies a una inspiradíssima Lauren Cox (23 punts). Les gironines, que venien de perdre davant el Barça CBS a les semifinals de la Lliga Catalana, van reaccionar al tercer quart controlant el rebot, anul·lant a Cox i gestionant les embranzides de les jugadores del València durant el tram final de partit per segellar la primera victòria de la temporada. Un triomf que va deixar un somriure posat a Laia Palau qui, per fi, va poder ser homenatjada envoltada de totes les jugadores del planter que la van acompanyar en l’acte de la retirada de la seva samarreta.

L’Uni va començar el partit amb intensitat i amb les idees clares després de sumar jugadores al llarg de la setmana. De fet, Fontajau va poder viure els primers minuts de Crystal Bradford amb la samarreta de l’equip. Però malgrat generar joc i bones opcions de tir, el València es va posar per davant (13-20) liderat per una brillant Cristina Ouviña i amb una encertadíssima Lauren Cox (23 punts), que va destruir la cistella del Girona des de tots els angles. La tònica va ser la mateixa en el segon període i les de Bernat Canut, tot i generar bones ocasions, no materialitzaven les cistelles. Un fet que va aprofitar el València per marxar al descans per davant en el marcador (27-33).

En el tercer quart, tot va canviar. L’Uni va controlar el rebot (Araújo va excel·lir sota els cèrcols i amb dos triples vitals), va endossar 29 punts a les taronges i va capgirar el marcador amb bones pinzellades de Gardner (12), Etxarri (16) i Drammeh (11). L’Spar va tancar el quart per davant (del 27-36 al 56-47) i va posar la por al cos a les valencianes, que sense Cox i amb baixes com la de Rebecca Allen o Alba Torrens, no trobava solucions. Tot i això, les de Rubén Burgos van apretar les dents i amb un parcial de 0-5 es van col·locar a tres punts (65-62) a cinquanta segons del final. Labuckiene va aparèixer amb sang freda per encistellar sota el cèrcol i extreure una falta personal addicional. Un 2+1 que va propulsar al Girona, així com també un tap seu a Salvadores (68-62). Les de Bernat Canut marxen cap a la Supercopa amb els ànims renovats. Dissabte toca l’Araski, abans de la prèvia d’Eurolliga amb el Villeneuve.