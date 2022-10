Èric Vila reclama el suport de Fontajau per conduir el Girona al primer triomf

Encara queden entrades per al Bàsquet Girona-Unicaja de diumenge (12.30h), bàsicament a la zona de l’antiga grada jove, i per si algun aficionat té dubtes sobre si anar o no a Fontajau, Èric Vila convida a tothom a ser-hi «per donar-nos energia». No ha començat gens bé la temporada del debut a l’ACB per a l’equip d’Aíto, que acumula un 0-3 i, el que és pitjor, dissabte passat va deixar una imatge molt dolenta a Santiago contra un Obradoiro que estava marcat al calendari com el rival més assequible de l’inici de lliga. Vila diu que «a ningú li agrada perdre» i assegura que a pesar de la mala ratxa l’ambient dins l’equip és «bo». Segons l’aler-pivot gironí «dúiem una bona dinàmica (tot i perdre contra Madrid i Tenerife), però és cert que a Santiago ens va costar més».

«Tinc ganes d’assolir reptes i donar alegries a l’afició», destaca Èric Vila, que assegura que tot l’equip està centrat en el proper repte, l’Unicaja, i que l’afrontaran amb la il·lusió de tornar a jugar a Fontajau. «Després de dos partits fora de casa és important tornar a casa. Esperem que l’afició vingui, ens doni molts ànims i que puguem sumar la primera victòria de la temporada». L’aler-pivot insisteix en el factor emocional de tenir el públic a favor dient que «hem trobat a faltar jugar a casa aquestes setmanes, fer-ho a Fontajau és un plaer, i ja es va veure l’energia que ens van donar en el primer partit contra el Madrid». Vila està molt satisfet de l’oportunitat que li ha donat el Bàsquet Girona, arribat el curs passat a LEB Or, de poder jugar amb l’equip de casa de nou a l’ACB. Aquests dies a Fontajau l’activitat segueix sent intensa, amb tot l’equip centrat en sumar el primer triomf. Ja ho va advertir Aíto que no seria fàcil l’inici de lliga. El dia de la prèvia de l’estrena contra el Madrid va deixar clar que la classificació és un repte «a llarg termini», i va admetre que «no m’agradaria posar-me 0-3 o 0-4, però pot passar». Per això Vila i el club consideren important el factor públic, en un partit contra un històric com l’Unicaja que també durà una bona entrada al pavelló de Fontajau. El Girona visitarà la setmana que ve el Betis i per Fires rebrà l’UCAM Múrcia a Fontajau. L’altre cap de setmana de la festa major de Girona té un dels partits destacats de la temporada: la visita al Barça al Palau Blaugrana, que està programada pel diumenge 6 de novembre, el darrer dia de Fires, a partir de les cinc de la tarda.