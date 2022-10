El Bàsquet Girona continua sense conèxier la victòria. Avui ha sumat la quarta derrota de la temporada davant l'Unicaja, que ha aprofitat la debilitat gironina a l'hora de tancar el rebot i la seva manca d'encert en atac.

El partit ha començar travat, amb dos equips intensos en defensa que forçaven pèrdues del rival. El Girona s’ha avançat 4 a 2 amb una cistella treballada de Franch i un contraatac de Garino, però l’Unicaja ha reaccionat amb 5 punts consecutius d’Osetowski. Igual que en els partits anteriors, el Girona ha tingut problemes per trobar situacions clares de llançament, però a base de paciència ha aconseguir posar-se per davant, amb cinc punts gairebé consecutius de Colom (11-7). El matx era més aviat caòtic, amb pèrdues de pilota, faltes en atac i molt poca claredat ofensiva. Aquest context afavoria ara l’Unicaja, que posava un escarransit empat a 11 a menys de dos minuts pel final del primer quart. Colom tornava a posar els locals per davant, però l’Unicaja ha estat més encertat en aquests últims instants i ha marxat per davant amb la botzina dels 10 minuts inicials.

La tònica no ha canviat en el segon quart, però el Bàsquet Girona ha arrancat més pacient en atac i amb un parcial de 6 a 0 s’ha posat quatre punts per sobre (19-15). Els malaguenys han acusatel desencert d’una de les seves referències, Dylan Osetowski, que a més s’ha carregat amb la segona falta personal. Però quan millor estaven els d’Aíto, alguns errors en situacions còmodes de llançament i una imprecisió en un intent de contraatac ha permès a l’Unicaja tornar a posar el partit en un puny (19-20), gràcies a un triple de Carter i una bomba de Lima. El tècnic madrileny ha demanat temps mort per clarificar les idees just a l’equador del període, però ha tingut poc efecte. L’Unicaja ha eixamplat el parcial a favor fins al 19 a 24, i només Gasol ha mantingut el Girona ben a prop (21-24). Lima i Carter han tornat a aparèixer pel bàndol andalús i els hi donaven una màxima diferència (21-29). En aquest moment ha emergit Kameron Taylor, que amb un 3+1 i una jugada individual ha tornat a equilibrar el matx (28-31). El mateix jugador americà ha pogut deixar el desavantatge en només un punt al descans, però no ha anotar i el marcador no s’ha moure en aquests últims compassos.

A la represa, semblava que el Bàsquet Girona arrancava més fort, sent molt insistent de cara a la cistella (32-31), però l’Unicaja també es va posar les piles en atac i va recuperar una petita renda (34-38). Un altre cop Taylor, rescatava el Girona amb 4 punts consecutius, però un error en defensa i una pilota perduda permetien a l’Unicaja anotar dos triples seguits i escapar-se de sis (38-44). El matx entrava en una fase clau, el Girona havia de resistir al millor moment dels malaguenys per mantenir-se viu, ja que cada cop circulaven millor la pilota i, a més, carregaven bé el rebot ofensiu. Ho va aconseguir, amb un triple de Garino, un 3/4 des dels tirs lliures de Colom i Figueras i gràcies al desencert andalús en tirs aparentment còmodes (44-46). Els gironins han pogut arribat a l’últim quart amb el partit gairebé igualat, però els excessius regals en el rebot han permès a l’Unicaja anotar un parell de cistelles fàcils i conservar l’avantatge (46-50).

L’últim quart arrancava de la pitjor manera possible. El Bàsquet Girona es va encomanar a Marc Gasol, però el de Sant Boi no va poder treure res de profit davant la robustesa dels interiors malaguenys. Lima, un triple llunyà de Carter i un contraatac donaven la màxima a l’equip de la Costa del Sol (46-57). Gasol i Taylor reduïen per sota dels 10 punts la diferència,i l’Unicaja donava esperances fallant tres tirs lliures. Fjellerup realitzava una gran acció individual i el desavantatge tan sols era de 6 (52-58). Aquesta última acció i una recuperació local encenien Fontajau, però el Girona era incapaç d’apropar-se més causa de la manca de fluïdesa ofensiva, i dos triples de Kravish i Osetowski han sentenciat el duel quan encara restaven gairebé dos minuts (54-66). Una esmaixada espectacular en acció de rebot de Kravish feia encara més sang en la ferida, i el Girona ni tan sols podia arribar als 60 punts tot i els últims punts de Gasol i Colom. Carter, amb un triple, tancava el partit (59-73) i deixava una diferència massa àmplia i un pèl injusta per la igualtat que va caracteritzar bona part de l’enfrontament.