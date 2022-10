El tribunal que jutja a Neymar per presumpta corrupció entre particulars en el seu fitxatge pel Barça va dispensar ahir tant a ell com als seus pares, també acusats, de romandre en la vista que se celebra contra ells i que va començar ahir a l’Audiència de Barcelona. Per aquesta raó, s’avança la declaració del futbolista brasiler per avui i, per tant, podrà tornar a París. Els magistrats van acceptar també que el torn d’última paraula puguin fer-lo per videoconferència. No és habitual que als acusats que s’enfronten a una pena de fins a cinc anys de presó se’ls permeti aquestes concessions.

La defensa va al·legar el cansament del futbolista del PSG, que va jugar diumenge passat un partit (davant el Marsella, al qual va marcar el gol de la victòria, 1-0) perquè no romangués ahir a la sala. Primer van abandonar el Palau de Justícia la mare i el fill, i, al cap d’un parell d’hores, el progenitor. L’anècdota la va protagonitzar el president del tribunal, José Manuel de l’Amo, que, davant la sol·licitud dels advocats, va assegurar sobre el davanter brasiler: «El senyor Neymar da Santos Junior estava marcant un gol i jo ja estava en el llit. Escoltava la ràdio mentre ell estava en les labors pròpies de la seva professió».

El davanter va demanar, a més, absentar-se pels partits que ha de disputar el seu equip el divendres a la lliga francesa i la setmana vinent a la Champions. «No vull perjudicar-lo encara que jugui al PSG», va ironitzar el magistrat, després d’acceptar que tant Neymar («és el que té majors compromisos») com la resta d’acusats puguin absentar-se de la vista. Només hauran de comparèixer quan els toqui declarar i en el torn d’última paraula si no s’acullen a fer-la per videoconferència. El president del tribunal va reconèixer que en aquest cas «el pes del jurídic és considerable».

Neymar Jr està sent jutjat per presumpta corrupció en el seu contracte per fitxar pel Barça i pel qual la fiscalia reclama dos anys de presó i 10 milions de multa. A la banqueta també hi ha el seu pare, la seva mare, l’exdirigent del Santos Odilio Rodrígues, el que va ser president del FC Barcelona Sandro Rosell, i el seu vicepresident en l’època dels fets Josep María Bartomeu (la fiscalia no l’acusa). La vista que es desenvoluparà en set sessions conclourà el 31 d’octubre i per ella passaran personatges de renom en el món del futbol, com exdirectivus del club blaugrana, Andoni Zubizarreta i, fins i tot, el president del Reial Madrid, Florentino Pérez.

El procés judicial es va iniciar arran d’una denúncia presentada per la companyia brasilera DIS, una empresa especialitzada en el mercat futbolístic i que era propietària del 40% dels drets federatius del jugador quan militava al Santos de Sao Paulo, des d’on va arribar al Barcelona. Aquesta societat va adquirir aquests drets el 2009, quan el davanter a penes tenia 17 anys, per un preu equivalent a uns dos milions d’euros. DIS, que exerceix l’acusació particular, pertany al Grup Sonda (conglomerat empresarial que compta amb supermercats, gasolineres i immobiliàries), considera que va ser víctima d’un engany ordit pel jugador, els seus familiars i el Barça i reclama una indemnització milionària i una pena de cinc anys de presó per a Neymar. El fiscal en demana dos.