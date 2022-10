Presència gironina a la fase final de la Billie Jean King Cup

S’acosta el mes de novembre i la temporada fa baixada. Les WTA Finals, cada cop més a prop, serveixen per rubricar el curs individual i ben entrada la tardor és el moment de pensar en les competicions per equips. Arriba la Billie Jean King Cup, coneguda durant molts anys com a Copa Federació. Aquesta vegada, ho fa amb més protagonisme gironí que mai. La selecció espanyola es desplaçarà fins a Glasgow per disputar la fase final d’aquest torneig, amb presència de jugadores de la província. Res que sorprengui, tenint en compte que durant aquest 2022, fins a tres tenistes de la demarcació s’han arribat a col·locar entre les 200 millors raquetes del planeta. Un detall que no ha passat per alt Anabel Medina, l’entrenadora del combinat nacional i l’encarregada de configurar un equip el més competitiu possible per superar rondes i intentar alçar-se amb el títol.

El punt de partida, el 9 de novembre. Moment per enfrontar-se al Kazakhstan, un rival potent que podria comptar amb Elena Rybakina, l’actual guanyadora del torneig de Wimbledon, i amb Yulia Putintseva com a jugadores principals. Només un dia després, el dijous 10, torn per jugar contra Gran Bretanya, amb Emma Raducanu (vencedora de l’US Open l’any passat) i Harriet Dart (67 del món). La Billie Jean King Cup s’ha anat transformant i actualment es juga amb un format que presenta una fase final amb quatre grups de tres equips cadascun d’ells. El millor de cada grup accedeix a les semifinals. A Glasgow s’hi presentaran, a més a més, Suïssa, Canadà i Itàlia al grup A; Austràlia, Eslovàquia i Bèlgica al B; i la República Txeca, els Estats Units i Polònia, en el grup més igualat i complex a priori, en el D. La final se celebrarà el diumenge 13 de novembre.

Anabel Medina ha fet els deures i presentava a l’organització una convocatòria definitiva amb les que considera que són les millors tenistes per afrontar aquesta cita. Per classificació, per resultats, per sensacions i també pel seu estat físic. Englobant tots aquests ingredients, s’ha quedat sense poder comptar amb Garbiñe Muguruza, per exemple. Tampoc hi serà Sara Sorribes, que està lesionada.

Qui no es perdrà la cita és Aliona Bolsova. L’empordanesa viu un moment esportiu dolç i aquest 2022 li prova, després dels alts i baixos d’altres temporades. És ara mateix la número 190 del món, després de perdre algunes posicions en l’última actualització, però es troba encara entre les 200 millors. Allà s’hi ha col·locat gràcies a bones actuacions com les que ha col·leccionat a Sèrbia (va guanyar un torneig de categoria W60 fa poques setmanes) o a Sant Sebastià i Denain (França), on queia a la final. No és pas la primera vegada que Bolsova competeix amb la selecció ni tampoc la seva primera experiència en aquest torneig. Per exemple, a l’abril passat va formar part de l’equip que va derrotar als Països Baixos classificant-se per a la fase final d’aquest novembre.

De moment, una gironina confirmada i una altra que no se sap encara al cent per cent si es desplaçarà fins a Glasgow. La també empordanesa Paula Badosa està seleccionada i hauria de ser la cap de cartell del combinat espanyol, però no és segur que acabi disputant aquesta competició. Uns dies enrere va retirar-se del torneig de Guadalajara. Es justificava, explicant que no es trobava bé, i posava el punt i final a la temporada. No ho va dir obertament, però deixava a l’aire la seva participació a la Billie Jean King Cup malgrat que havia estat seleccionada. Cal veure si física i anímicament està en condicions de jugar-la o si ho deixa estar i no s’hi posa de nou fins al 2023, a partir del curs vinent.

Molt pendent del que passi ho està la blanenca Marina Bassols. L’actual 165 del món, la que és la seva millor classificació, viatjarà a Glasgow en un parell de setmanes després de competir a Les Franqueses del Vallès, primer, i després a Nantes. En un primer moment, s’unirà a l’equip que dirigeix Anabel Medina per fer d’espàrring. És a dir: donarà un cop de mà en els entrenaments per preparar les seves companyes de cara a la competició. Ara bé, el seu paper inicial podria canviar radicalment. Si Badosa renuncia, Bassols entrarà a formar part de l’equip amb tots els drets i també jugarà. Tota una experiència perquè mai ha estat convocada amb Espanya i, de cop i volta, es veuria competint en una fase final de l’abans coneguda com a Copa Federació. Paraules majors.

Per tant, Bolsova viatja per jugar. Bassols ho farà il·lusionada i expectant, amb opcions de competir també. I encara s’ha de saber què passa amb Badosa, que podria renunciar tenint en compte les circumstàncies. Tres tenistes gironines, protagonistes del torneig més prestigiós per seleccions del tenis femení. A elles, hi siguin totes o no, s’hi sumaran les altres convocades: l’andalusa Nuria Párrizas, la càntabra d’origen moldau Cristina Bucsa i Rebeka Masarova, nascuda a Suïssa però que va créixer a Barcelona.