L’Inter de Milà no va donar temps a il·lusionar-se a ningú -ni al Barça ni a la seva afició- i va sentenciar la classificació per als vuitens de final de la Lliga de Campions amb un triomf còmode davant el Viktoria Plzen (4-0) que va provocar l’eliminació del conjunt català, que encara tenia lleus esperances que passés un miracle. De totes maneres, els seguidors del conjunt blaugrana no van deixar de banda el seu equip, que disputarà la Lliga Europa com el curs passat, i es van reunir 84.016 persones per presenciar a l’Spotify Camp Nou l’intranscendent partit contra el Bayern Munic, que es va començar a jugar amb el matx del Giusseppe Meazza ja finalitzat i que va acabar amb derrota local (0-3).

Tres hores abans del partit, als voltants de l’estadi i en el transport públic hi havia més afluència de l’habitual en un vespre de partit. Els seguidors s’anaven informant de què passava a Milà. Mòbil, ràdio o traient el cap en algun bar amb televisió. També anaven apareixent, de mica en mica, aficionats del Bayern. Segons el Barça, van ocupar 4.150 seients de la zona visitant. Ells, més despreocupats del que passava a Milà. Ser primers de grup no depenia del que passava a Milà. S’hi sumaven uns altres protagonistes. Xavi Hernández havia citat la seva plantilla per veure, tots junts, l’Inter-Viktoria Plzen al vestidor. Però l’esperança va durar poc. Quan es van obrir les portes del Camp Nou perquè hi entressin els aficionats blaugranes, l’Inter ja gaudira d’un còmode avantatge de dos gols (2-0) després de l’encert de cara a porteria de Mkhitaryan al minut 35 i Dzeko al 42. De tota manera, l’estadi, mentre a la megafonia sonava Queen, es va anar omplint a poc a poc d’aficionats locals que, de totes maneres, no es van voler perdre el duel contra el Bayern Munic. I la segona part no va donar cap motiu per creure a la remuntada txeca. De fet, Dzeko va anotar el 3-0 al minut 66 i Romelu Lukaku va tancar amb el 4-0 al 87. A les 20:18 h. Ter Stegen va sortir a escalfar a l’Spotify Camp Nou i va rebre els aplaudiments dels seus seguidors. Un gest que el porter alemany va decidir retornar com a agraïment. La situació es va repetir 10 minuts més tard quan van saltar al terreny de joc la resta de jugadors al ritme de Highway to Hell. Especialment aplaudit va ser Robert Lewandowski. Els seguidors barcelonistes es van prendre el resultat de Milà, gens inesperat, amb resignació. Així, l’únic al·licient del partit va passar a ser simplement aconseguir una victòria moral davant de la gran bèstia negra del Barça a Europa durant els últims anys: el Bayern Munic. I evitar que la ferida de l’eliminació encara es fes més gran. Cosa que tampoc no es va poder salvar. Així, l’afició culer, que va animar des de l’inici fins al final del partit, es va convertir en el millor psicòleg per a l’equip de Xavi Hernández. Sobretot després dels cops rebuts amb els gols de Sadio Mané al minut 10 i Eric Maxim Choupo-Moting al 31. El Barça, almenys, va arribar al tram final del partit sense rebre xiulets al seu propi estadi, tot i que no va aconseguir xutar entre els tres pals durant els 90 minuts i va rebre l’estocada final, el 0-3 obra de Pavard, en el darrer sospir.