El Bàsquet Girona ha celebrat la primera victòria de la temporada a Fontajau, la segona consecutiva després de guanyar el Betis a domicili ara fa set dies. Sempre per davant en el marcador, l'equip d'Aíto ha signat alguns dels millors minuts del curs i ha despatxat un UCAM que ha anat de menys a més i ha plantat cara fins al darrer sospir. Gasol (24 punts), Colom (20) i Taylor (20) han liderat un conjunt que el proper cap de setmana visitarà el Palau Blaugrana.

Les bones notícies s'han afanyat a arribar, tant necessàries com benvingudes. Han sigut 52 punts anotats en la primera meitat, amb un Marc Gasol imperial (14 punts i 4 rebots al descans), un Quino Colom alliberat (dirigint i anotant) i les fogonades de talent de Taylor i d'un Miletic que ha clavat tres triples consecutius, fent les delícies del públic. Bona inèrcia en atac i notable treball defensiu, sobretot al primer quart, quan l'UCAM s'ha quedat només amb deu punts. Tot no han sigut flors i violes, perquè Josep Franch ha aguantat una mica menys de quatre minuts al parquet, abans de retirar-se ben coix, lesionat. Colom i Figueras s'han repartit els minuts en la posició de base i ho han fet amb solvència.

Ja d'entrada, el comandament per als d'Aíto. capaços d'atrapar un avantatge de 14 punts (24-10) al tancar un primer quart amb un elevat encert exterior, i d'eixamplar les diferències fins i tot quan l'UCAM ha premut l'accelerador a ritme de McFadden. A cada cistella visitant, resposta contundent, sobretot quan Miletic ha fet nou punts en un obrir i tancar d'ulls per passar del 28-21 al 37-23. S'ho passava bé Fontajau, que ha xalat de valent fins atrapar el 52-33 per arribar al descans.

Cap ganes de deixar la festa a mitges, pel que la fam del Bàsquet Girona ha anat a l'alça. Taylor, Gasol i Colom han continuat fent de les seves i la diferència ha arribat a atrapar gairebé els 30 punts. Fins que el partit s'ha encallat. El ritme, vertiginós durant molts minuts, ha quedat tallat a còpia de faltes, revisions dels àrbitres i les reiterades protestes de Sito Alonso des de la banqueta. Els tirs lliures s'han acumulat i l'UCAM, picant pedra, ha reduït la distància. 79-60, ja al darrer quart, amb encara 8 minuts. Diferències considerable, però encara estona per jugar-se. La benzina, cada cop més escassa, ha donat per alguna guspira més de talent, amb un parell de triples de Taylor i Garino. Però no estava tot dat i beneït. Sobretot quan Aíto ha hagut de reclamar un temps mort, davant el parcial de 0-8 que apretava, i de quina manera, el marcador (88-75).

Tres minuts llargs per davant i Fontajau ha apretat de valent. Ha passat de fer l'onada a xiular cada possessió del rival, que ho ha apostat tot a una sola carta i ha fallat dos triples consecutius. No pas Gasol ni Colom. Una mica d'aire amb el 94-77, suficient per respirar amb tranquil·litat i no deixar escapar la victòria. La segona consecutiva, la primera del curs a Fontajau, arribant finalment als 100 punts i guanyant-se l'ovació dels més de 5.000 espectadors que s'han citat al pavelló.

Fitxa tècnica

BÀSQUET GIRONA: Josep Franch, Taylor (20), Prkacin (3), Èric Vila (5) i Marc Gasol (24) -cinc inicial- Fjellerup (3), Colom (20), Figueras (1), Miletic (13), Garino (8) i Sorolla (3).

UCAM MÚRCIA: Luther (3), Trice (25), Davis (7), Rojas (4) i Pustovyi (1) -cinc inicial- Bellas (3), Sakho (4), Jelinek (11), Giffey (12), Radovic (6), McFadden (10) i Diop (3).