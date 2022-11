Mandiola recupera Eloi i Xumetra contra el Saguntí

La UE Olot es troba en zona pantanosa, però en un bon moment per posar-se les piles. Després de retrobar-se amb la victòria la setmana passada contra el Lleida Esportiu (0-1), amb un gol de penal d’Urri quan només faltaven set minuts pel 90, després de dues derrotes consecutives que havien generat certs dubtes, i amb un mes de novembre ben carregat de compromisos a casa, els olotins reben avui al Municipal a l’Atlètic Saguntí (17h). Un equip que es troba a només 3 punts dels garrotxins i que ve d’encaixar dos empats seguits, el darrer contra l’Espanyol B (1-1).

A dos punts de la permanència, l’objectiu de Manix Mandiola és clar: anar partit a partit, sense mirar més endavant, i intentar sumar una altra victòria per sortir i allunyar-se de les posicions baixes de la taula. Per fer-ho, Mandiola compta amb les mateixes peces de la jornada anterior, amb les baixes assegurades de Marc Castells i Sebas Coris per lesió, tot i que Ayala i Aimar són dubte. Alhora, pel que fa a Eloi Amagat i Jordi Xumetra, que van quedar fora de la darrera convocatòria, Mandix assegura que compta amb ells, però no ha confirmat si jugaran o no.

L’Atlètic Saguntí serà el primer de quatre partits consecutius dels olotins al Municipal entre lliga, Copa Catalunya -contra l’Andorra dimecres 16- i Copa del Rei - contra el Llevant, dissabte 12-.