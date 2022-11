El Peralada es va imposar al Vilafranca per 3 a 2 amb una remuntada en els últims minuts. Els empordanesos van sumar tres punts molt valuosos per seguir a la zona alta de la classificació gràcies a un gol al minut noranta de Pol Gómez i un altre en l’afegit, de Varese, per capgirar el marcador.

El conjunt xampanyer es va avançar a la primera meitat amb un gol de Biel Font abans d’arribar a la mitja hora de joc. Al límit del descans, el Vilafranca va avisar amb una rematada de Toro des de dins l’àrea que va sortir desviada per ben poc. A la represa, dos errors defensius dels verd-i-blancs van permetre als penedesencs capgirar al marcador. Error en la sortida de pilota dels locals en el primer. Toro va castigar, aquest cop sí, amb l’empat la segona oportunitat que va tenir. Alexis va assistir-lo de rabona i el davanter no va perdonar. El mateix Alexis tornaria a ser protagonista per capgirar el duel cinc minuts després. En un tancar i obrir d’ulls el Peralada es va trobar amb per sota al marcador. El cop va ser dolorós, ja que entremig dels gols visitants Solans va tenir el segon gol. L’equip de Miquel Àngel Muñoz es va saber refer de l’estocada anímica i va començar a generar ocasions per capgirar el partit. L’encert no el va acompanyar en un primer moment. El Vilafranca estava ben posat i evitava que el perill s’acabés convertint el gol. L’infortuni va continuar uns minuts més, ja que Sergi Solans va estavellar al pal un xut. Casamayor va ser prou hàbil per agafar el rebot sobre la línia de gol. En un exercici de treball i constància, l’equip de Miquel Àngel Muñoz no va deixar de creure i la pilota va acabar entrant en un final d’infart. Pol Gómez va igualat el partit al minut noranta. Amb la inèrcia positiva, Varese va fet embogir el Municipal amb el gol de la victòria al descompte. El triomf permet al Peralada situar-se amb quinze punts, els mateixos que té la Pobla de Mafumet, i mantenir-se en el frec a frec per aconseguir l’última plaça que dona accés al «play-off» a Segona Federació.