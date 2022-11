Cory Higgins cerca recobrar la seva millor versió des que va començar la temporada, després d’un últim curs marcat per les lesions i a Tel Aviv, en un dels escenaris més complicats d’Europa, l’escorta va emergir per assumir un paper determinant en el triomf del Barça enfront del Maccabi (79-86), al qual no vencia en la seva pista des del 2016. Amb 15 punts, 3 rebots i 3 assistències, Higgins va liderar l’actuació coral blaugrana, amb excel·lents minuts de Laprovittola (19 punts).